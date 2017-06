Vandaag wellicht nog geen akkoord tussen DUP en Tories wegens brand

Bewerkt door: LB

14/06/17 - 15u15 Bron: Belga

Premier Theresa May en de voorzitter van de Ierse DUP Arlene Foster. © afp.

Verkiezingen UK De onderhandelingen over een politiek akkoord tussen de Conversative Party van Theresa May en de Noord-Ierse partij DUP, zullen vandaag wellicht nog niet worden afgerond. De gesprekken worden voortgezet, maar lopen vertraging op wegens de brand in de Grenfell Tower, in de Londense wijk North Kensington.