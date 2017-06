Labour profiteerde van social media

SPS

11/06/17 - 16u26 Bron: ANP

Jeremy Corbyn tijdens een verkiezingsbijeenkomst. © getty.

Dat Labour het donderdag onverwacht goed deed bij de Britse Lagerhuisverkiezingen, had de partij te danken aan sociale media. De partij deed het op platforms als Facebook en Twitter veel beter dan de Conservatieven van premier May.

Persbureau Bloomberg trekt die conclusie op basis van onderzoeksbureaus als Who Targets Me, Social Bakers, crowdtangle en Buzzsumo.



De Facebook-pagina van Labour had in de week voor de verkiezingen 1,1 miljoen interacties. Bij de Conservatieven waren er maar 438.544 interacties. Labour-leider Jeremy Corbyn kreeg er kort voor de verkiezingen 90.000 volgers op Twitter bij, premier May slechts 20.000. Labour kreeg ook steun van rappers als Stormzy en JME, die samen meer dan 1,5 miljoen volgers hebben.



De meest gedeelde Facebook-post was een aanval op bankiers en een steunbetuiging aan Corbyn. Het bericht werd 177.400 keer gedeeld.



"Dit zijn enorme aantallen. Ik denk niet dat de andere partijen echt hebben begrepen hoe belangrijk sociale media zijn", zei Darren Lilleker, hoogleraar politieke communicatie, tegen Bloomberg.