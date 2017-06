Bewerkt door: LB

9/06/17 - 06u50 Bron: ANP

Theresa May schreef vervroegde verkiezingen uit in de hoop met een mandaat van de kiezer naar de brexitonderhandelingen met de EU te trekken. Dat draaide anders uit. © reuters.

Verkiezingen UK Groot-Brittannië moet het brexitproces mogelijk uitstellen nu de Conservatieve Partij geen absolute meerderheid meer heeft in het Lagerhuis, stelt JPMorgan.

"Misschien is de meest voor de hand liggende conclusie dat de kans dat Groot-Brittannië uitstel moet aanvragen in het brexitproces aanzienlijk is toegenomen, gezien het feit dat de politieke ontwikkelingen het proces ontwrichten dat toch al onder grote tijdsdruk staat", zei een analist van de grote Amerikaanse bank vandaag.