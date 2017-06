Schotse nationalisten hopen bij te kunnen dragen tot "progressief alternatief"

Door: redactie

9/06/17 - 06u41 Bron: Belga

SNP-voorzitter Nicola Sturgeon betreurt het zetelverlies. © ap.

Verkiezingen UK De Schotse nationalistische partij SNP hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan een "progressief alternatief" voor een nieuwe Tories-regering. Dat heeft ze vanmorgen duidelijk gemaakt in een gesprek met de BBC.

SNP heeft voorlopig 29 zetels in Schotland binnengehaald. Maar in vergelijking met de monsterscore van 2015, toen de partij 56 van de 59 Schotse districten veroverde, gingen er wel al 14 zetels verloren.



Partijleidster Nicola Sturgeon weigerde in een gesprek met de Britse omroep BBC evenwel om van een nederlaag te spreken. "We hebben de verkiezingen in Schotland gewonnen. We hebben hier meer zetels binnengehaald dan alle andere partijen samen", zo verklaarde ze.



"Dit is ons op een na beste resultaat ooit. Maar we zijn inderdaad ontgoocheld dat we zetels hebben verloren. We zullen eens moeten nadenken over de reden waarom we die verloren hebben", klonk het nog.



Sturgeon stelde dat eerste minister Theresa May de grootste verliezer van deze verkiezing is. "Zij heeft deze verkiezing uitgeroepen, hoewel dat niet nodig was. Haar resultaat vannacht is desastreus."