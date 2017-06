Koers pond zakt na publicatie exitpolls

Bewerkt door: ib

9/06/17 - 00u46 Bron: Belga

© photo news.

Na de publicatie van de exitpolls voor de Britse Lagerhuisverkiezingen is de koers van de pond sterling in elkaar gezakt. De munteenheid verloor in een paar minuten tijd ongeveer 2 procent ten opzichte van de euro en ruim 1 procent ten opzichte van de dollar.

Rond 23.30 uur Belgische tijd was de pond sterling nog 87,94 pence per euro waard, tegenover 86,90 een dag eerder. Tegenover de dollar daalde de pond van 1,2962 dollar voor een pond woensdagavond naar 1,2745 donderdag.



Volgens de exitpolls heeft premier Theresa May haar absolute meerderheid in het Lagerhuis verloren. Haar partij blijft wel de grootste. Dat zou betekenen dat de Britten een minderheidskabinet of een coalitie krijgen.



Verrassing voor de markt

"Dit is een verrassing voor de markt, die een grotere conservatieve meerderheid had verwacht", aldus Vassili Serebriakov, analist van Crédit Argicole. "We moeten nog wachten op de definitieve resultaten, maar op dit moment denk ik dat dit de pond zal doen zakken." Volgens Kit Juckes van Société Générale zou het "voor May moeilijker worden om de brexit te controleren" indien de definitieve resultaten in dezelfde lijn liggen.