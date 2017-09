Londense burgemeester: "Al zeven aanslagen verijdeld sinds maart"

Bewerkt door: ib

25/09/17 - 00u45 Bron: Belga

© afp.

In het laatste half jaar zijn in Londen zeven terroristische aanslagen verijdeld. Dat heeft de burgemeester van de Britse hoofdstad, Sadiq Khan, vandaag gezegd in de marge van het jaarlijkse partijcongres van Labour.