"Jongen (17) opgepakt in verband met ontploffing in Londense metro"

21/09/17 - 04u03 Bron: Belga

Gewapende politie in de Londense metro in maart 2016. © getty.

In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een verdachte opgepakt na de ontploffing in de Londense metro vorige week. Het zou gaan om een zeventienjarige jongen die deze morgen werd ingerekend in het zuiden van de hoofdstad. Dit brengt het aantal arrestaties op zes. Dat melden de Britse media.