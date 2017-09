"17-jarige opgepakt, 21-jarige vrijgelaten in verband met ontploffing Londense metro"

Bewerkt door: ib, sam

21/09/17 - 19u41 Bron: Belga

Gewapende politie in de Londense metro in maart 2016. © getty.

In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een verdachte opgepakt na de ontploffing in de Londense metro vorige week. Het zou gaan om een zeventienjarige jongen die deze morgen werd ingerekend in het zuiden van de hoofdstad. In het dossier werd vandaag ook een 21-jarige vrijgelaten, waardoor het aantal verdachten in hechtenis op vijf blijft.

Vorige week vrijdag ontplofte een zelfgemaakte bom in een vol metrostel in de buurt van het bovengrondse station Parsons Greens. Daarbij raakten 30 mensen gewond.



Deze morgen werd in Thornton Heat, in Zuid-Londen, een jongeman van 17 jaar opgepakt, zegt Scotland Yard en schrijft ITV. © getty.