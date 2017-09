"Familie bommenlegger Londense metro woont in zuiden van Nederland"

Door: redactie

18/09/17 - 23u05

Yahyah Farroukh, een van de twee verdachten van de aanslag op de Londense metro, heeft familie in Nederland wonen. In Noord-Brabant meer bepaald, net over de grens met België. Dat beweert een Arabische journaliste, die met de broer en schoonzus van de 21-jarige Farroukh heeft gesproken.

"Ik heb met de familie van de verdachte gesproken. Het zijn Syrische asielzoekers die in het zuiden van Nederland wonen. Ze zijn geschokt", schrijft Jenan Moussa op Twitter in een reeks berichten. Volgens haar vluchtte de familie in 2012 weg uit Syrië om zich in Egypte te vestigen. Een jaar later vertrok Yayhay op 16-jarige leeftijd op eigen houtje per boot naar Italië, om van daaruit naar het Verenigd Koninkrijk te trekken. In 2015 trok de rest van de familie via Griekenland naar Nederland.



De verdachte zou afgelopen juni, tijdens het Suikerfeest, zijn familie nog hebben bezocht in Noord-Brabant. De familieleden zijn van Syrische afkomst, schrijft ze verder nog, en verblijven in Nederland als asielzoeker.



De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) laat weten op de hoogte te zijn van het verhaal. "We kennen de berichten", laten ze aan RTL Nieuws weten. Omdat het onderzoek in Groot-Brittannië nog "volop in onderzoek" is, wil de dienst op dit moment inhoudelijk verder geen mededelingen doen.



Bij de aanslag van vrijdag was een zelfgemaakte bom in een vol metrostel in de buurt van het bovengrondse station Parsons Green ontploft. Door de vuurbal en de daaropvolgende paniek raakten 30 mensen gewond. Een slachtoffer bevond zich zondag nog in het ziekenhuis. De terreurorganisatie Islamitische Staat eiste de aanslag op.

