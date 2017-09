Verdachte bomaanslag Londense metro is 21-jarige Syrische vluchteling

Door: redactie

18/09/17

Yahyah Farroukh, een van de verdachten van de bomaanslag in metrostation Parsons Green. © Facebook.

Een van de verdachten van de bomaanslag in de Londense metro is geïdentificeerd als de 21-jarige Syrische vluchteling Yahyah Farroukh. Hij werd zaterdagnacht aangehouden in Hounslow in West-Londen. Eerder werd ook al een 18-jarige man gearresteerd.