Minister: "Dader Londen was geen 'lone wolf'"

17/09/17 - 15u18 Bron: Belga

© reuters.

De dader van de aanslag van vrijdag in de metro in Londen, is waarschijnlijk geen 'lone wolf'. Dat heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd gemeld op de openbare omroep BBC. De minister stelt ook wel dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken, ook over de betrokkenheid van IS bij de aanslag.

De aanslag van vrijdag, waarbij dertig gewonden vielen, werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Op de vraag of IS ook echt achter de aanslag zit, antwoordde Rudd: "Het is onvermijdelijk dat IS zich mengt in het debat over aanslagen en probeert de verantwoordelijkheid op te eisen. We hebben nog geen elementen die bevestigen dat IS ook echt de opdracht gaf voor de aanslag. Ook zijn er geen bewijzen dat er nog verschillende explosieven verspreid zouden liggen op verschillende plaatsen, zoals IS had aangekondigd."



Minder politieagenten

Rudd stelde tijdens het interview ook dat het voor Groot-Brittannië "een jaar als geen ander" is geweest. "We hebben vijf ernstige aanslagen meegemaakt en zes aanslagen die werden verijdeld door de politie", stelt ze. Sinds 2013 is het aantal politieagenten in Groot-Brittannië met 23.000 verminderd, maar volgens Rudd is het "te gemakkelijk" om de stijging van het aantal aanslagen te linken aan de daling van het aantal agenten. "We hebben te maken met een woest offensief van IS dat mensen wil radicaliseren. We moeten erop toezien dat Britse Syriëstrijders niet naar huis terugkeren."



De minister kondigde ook nog aan dat 24 miljoen pond (28 miljoen euro) zal worden vrijgemaakt voor "de antiterreuroperaties in heel het land, waar dat nodig is, vooral voor die operaties waar het volk op openbare plaatsen wordt beschermd".



Uithaal naar Trump

Rudd haalde ook nog uit naar de Amerikaanse president Donald Trump, die na de aanslag tweette dat de daders van de aanslag gekend waren bij de politie. "Het is nooit goed om te speculeren over een lopend onderzoek, en dan heb ik het ook over de president van de VS", zei ze. "Het is pure speculatie."



Zondag raakte bekend dat een tweede verdachte werd opgepakt voor de aanslag. BBC meldt nog dat de politie vandaag opnieuw huiszoekingen heeft uitgevoerd in Sunbury-on-Thames, in de vermoedelijke woning van de eerste verdachte die werd opgepakt.