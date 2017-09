Verdachte (18) bomaanslag Londense metro "vluchteling die opgevangen werd door ouder koppel"

KVDS

17/09/17

De eerste verdachte van de bomaanslag op de Londense metro van vrijdag zou een vluchteling zijn die opgevangen werd door een ouder koppel uit Sunbury-on-Thames. Dat schrijft de Britse krant The Sun. Het koppel zou in de loop der jaren al honderden kinderen een tijdelijke thuis hebben gegeven en werd daarvoor zelfs opgenomen in de Orde van het Britse Rijk door koningin Elizabeth II.

Vijf uur later viel de politie binnen in een huis in het chique Sunbury-on-Thames, waar een koppel woont dat al jarenlang pleegkinderen opvangt. Ron en Penny Jones kregen daarvoor in 2009 zelfs een MBE van de Queen, waardoor ze lid werden van de Orde van het Britse Rijk. "Ik zag 20 gewapende politiemannen het huis omsingelen", vertelt buurvrouw Carrie Hill (38). "Agenten vertelden me dat er een bom was gevonden in de tuin en vuurwapens onder loszittende panelen in de vloer."

Vrienden van het koppel vertellen dat Ron en Penny een problematische jongen opving, die twee weken geleden nog opgepakt werd in een andere zaak. Volgens The Sun zou het gaan om de verdachte. "Ron en Penny vangen nu twee jongens op", Aldus buurvrouw Serena Barber (45). "De ene was een stille, de andere maakte wat herrie. Ron en Penny zelf zijn een geweldig koppel. Ze wonen hier al jaren. Penny neemt iedereen op in huis, ze heeft nog nooit iemand weggestuurd."



Steunpilaar

Volgens een vriendin van het koppel - Alison Griffiths (42) - verbleven er inderdaad twee jongeren bij het koppel: iemand van 18 en iemand van 22 jaar. "De familie Jones is een steunpilaar van onze samenleving", zegt ze. "Ze doen iets wat weinig anderen willen doen. Ik denk dat ze nu bij vrienden verblijven, omdat de politie nog altijd met forensisch onderzoek bezig is in hun huis. Ze hebben ook zes eigen kinderen."