Tweede verdachte opgepakt voor bomaanslag in Londense metro

17/09/17 - 09u22 Bron: BBC

De Londense politie heeft een 21-jarige man aangehouden in verband met de bomaanslag vrijdag op de Londense metro. Dat meldt de politie. De verdachte werd even voor middernacht (plaatselijke tijd) opgepakt in Hounslow. Eerder werd ook al een 18-jarige man gearresteerd.

Gisteren pakte de politie al een 18-jarige man op in het havengebied van Dover. Volgens de politie bevond hij zich in de vertrekzone, wat erop wijst dat hij van plan was het land uit te vluchten.



De politie roept iedereen op om waakzaam te blijven nu het complexe onderzoek loopt. Alle veiligheidsmaatregelen blijven ongewijzigd in voege.