"IJzingwekkend droge mededeling" na terreur in Londense metro en "niemand gaf een krimp"

jv

16/09/17 - 09u01

© photo news.

Hoe de terreuraanslag van gisteren in de Londense metro aangekondigd werd op de lijn van columnist/presentator Darryl Morris, sloeg hem met verstomming. Morris tweette hoe terreur blijkbaar het nieuwe "normaal" is geworden. Zijn de Londenaren het gratuite geweld dan al zo gewend of ligt dat gewoon in hun aard? De reacties op sociale media bleven niet uit.