Jihadist probeerde journalist te overtuigen aanslag te plegen in Londen

Redactie

4/09/17 - 18u42 Bron: The Guardian

Bloemen als herdenking aan de slachtoffers van de aanslag op London Bridge, in juni van dit jaar. © ap.

Verenigd Koninkrijk Een rekruteerder van IS probeerde vorige zomer een undercoverjournalist te overtuigen een aanslag te plegen op London Bridge. Een jaar later, in juni 2017, zouden daar acht mensen om het leven komen bij een terreuraanval.

In het BBC-programma Inside Out London zijn meer details vrijgegeven over het contact dat een van hun journalisten onderhield met een IS-aanhanger. Die laatste probeerde de reporter te overtuigen een aanslag te plegen in Londen, "alleen of in groep". Ook gaf hij hem wat meer uitleg bij gedetailleerde terreurplannen die te vinden waren op het dark web. Die plannen vertonen opmerkelijke gelijkenissen met de aanslag die in juni acht mensen het leven kostte op London Bridge. De drie daders werden om het leven gebracht door de politie.



Volgens de reporter werden sinds juli 2016 via Twitter en Facebook heel wat berichten gestuurd naar Britse moslims, met oproepen om aanslagen te plegen in Londen. "Daarop begon ik te praten met een van de rekruteerders, die me uitnodigde voor een chat op een geheime berichtensite. Zo probeerde hij me uiteindelijk te overtuigen tot actie over te gaan."



De vraag die hierbij uiteraard kan worden gesteld, is of de aanslag niet had kunnen worden voorkomen. De reporter beweert de politiediensten te hebben ingelicht vanaf zijn eerste contact met de IS-aanhanger. Die informatie was blijkbaar niet voldoende om de aanslag te verijdelen.