Italiaanse politiechef over aanslag London Bridge: "We hebben zuiver geweten"

De Italiaanse inlichtingendiensten kunnen niet met de vinger gewezen worden omdat ze een van de daders van de aanval op London Bridge, Youssef Zaghba, lieten gaan nadat hij vorig jaar kortstondig onder arrest had gestaan. Dit heeft nationaal politiechef Franco Gabrielli gezegd.

"We hebben een zuiver geweten", zei Gabrielli op Lampedusa, volgens het persbureau ANSA. Hij voegde eraan toe dat hij geen dispuut met de Britse politie wou starten.



Zaghba, een Italiaan met een Marokkaanse vader, werd in maart 2016 op de luchthaven van Bologna opgepakt. Vermoed werd dat hij in Syrië als jihadist wou gaan vechten. De Italiaanse autoriteiten vonden toen geen bewijs om hem wegens terrorisme te vervolgen, maar markeerden hem wel als potentieel gevaarlijk, ook bij de Britse inlichtingendiensten.