Aanslag Londen: vermiste Fransman mogelijk terechtgekomen in Thames

Door: redactie

6/06/17 - 23u02 Bron: AFP

Xavier Thomas. © afp.

De Britse politie vraagt getuigen van de aanslag op London Bridge om informatie over een 45-jarige Fransman die sinds zaterdagavond wordt vermist.

Mensen leggen bloemen neer aan de London Bridge. © ap.

Xavier Thomas was met zijn vriendin voor een citytrip in de Britse hoofdstad. Ze liepen volgens Scotland Yard in zuidelijke richting op London Bridge rond het tijdstip dat de aanslag begon. "Het is mogelijk dat Xavier werd geraakt door de bestelwagen van de aanslagplegers, met kracht de lucht in werd geslingerd en terechtkwam in de Thames", zegt de politie. Een gespecialiseerde eenheid is volgens haar sinds de avond van de aanslag bezig om de rivier af te zoeken met sonarapparatuur.



De partner van Xavier Thomas raakte zwaargewond toen ook zij werd geschept door de bestelwagen. De vrouw ligt in een ziekenhuis. Haar zus lanceerde zondagavond op Facebook al een opsporingsbericht voor de verdwenen Fransman. Het bericht werd al meer dan 200.000 keer gedeeld.



Naast Xavier Thomas wordt volgens het Franse persbureau AFP ook nog een andere Fransman vermist.



Drie mannen in een witte bestelwagen reden zaterdagavond vanuit de zuidelijke kant van London Bridge met hoge snelheid in op voetgangers. Daarna reden ze door naar Borough Market waar zij uitstapten en willekeurige voorbijgangers aanvielen met messen. Er vielen zeven doden en 48 gewonden. De toestand van vijftien van hen is nog steeds kritiek. De politie schoot het trio acht minuten na de eerste melding dood.