Italië waarschuwde Londen vorig jaar al voor "mogelijke verdachte"

EB

6/06/17 - 21u16 Bron: AFP

De drie daders van de aanslag van zaterdagavond in Londen (vlnr): Youssef Zaghba, Khuram Shazad Butt en Rachid Redouane © afp.

De Italiaanse politie heeft de Britse geheime dienst vorig jaar gewaarschuwd voor de Marokkaanse Italiaan Youssef Zaghba, die geïdentificeerd is als de derde dader van de terreuraanslag die zaterdagavond plaatsvond in Londen. Dat meldt de procureur van Bologna vandaag.

Scotland Yard lanceert oproep naar getuigen voor vermiste Fransman

Xavier Thomas. © afp.

De Londense politie heeft nu ook een oproep gelanceerd naar getuigen in de zoektocht naar een vermiste Fransman. De 45-jarige Xavier Thomas is sinds de aanslag in de Britse hoofdstad vermist.



Volgens Scotland Yard was Thomas voor het weekend naar Londen afgereisd met zijn vriendin. "Ze wandelden op de London Bridge op het moment van de aanslag", klinkt het in een persbericht.



"Mogelijk werd Xavier geraakt door het voertuig en werd hij in de Theems gekatapulteerd", aldus de politie, die sinds zaterdagavond met gespecialiseerdee apparatuur de rivier uitkamt.



De vriendin van Thomas raakte zwaargewond bij de aanslag en ligt in het ziekenhuis.



Zondag al had de zus van de vriendin op Facebook een oproep tot getuigen gedaan. Haar bericht werd 200.000 keer gedeeld.



Bij de aanslag aan de London Bridge en Borough Market kwamen zeven mensen om het leven en raakten 48 anderen gewond. Er zouden nog altijd achttien mensen in kritieke toestand zijn.