"Derde terrorist van aanslag bij London Bridge is 22-jarige Marokkaanse Italiaan"

Koen Van De Sype

6/06/17 - 12u32 Bron: Reuters, Corriere della Sera

© epa.

Bronnen bij de Italiaanse inlichtingendiensten hebben de derde terrorist geïdentificeerd van de aanslag nabij London Bridge van zaterdag. Daarbij kwamen zeven mensen om en vielen tientallen gewonden. Volgens Reuters en de Italiaanse krant Corriere della Sera zou het gaan om Youssef Zaghba (22), een Marokkaanse Italiaan.

Youssef Zaghba zou een Marokkaanse vader en een Italiaanse moeder hebben, die in Bologna woont. Hij zou op de luchthaven van Bologna in maart van vorig jaar al een keer tegengehouden zijn toen hij met alleen een rugzak naar Turkije probeerde te reizen, om van daar door te steken naar Syrië.



Risicopersonen

De politie onderzocht zijn paspoort en mobiele telefoon, waarop beelden en video's werden gevonden met religieuze inslag. Maar niets dat volgens de autoriteiten van bijzonder belang was met betrekking tot moslimfundamentalisme. Hij werd wel op een internationale lijst gezet met risicopersonen. De Italiaanse autoriteiten zouden hun Britse collega's ook getipt hebben over de man.



Moeder

Zaghba Youssef werd volgens de Italiaanse krant geboren in Fez, in januari 1995. Zijn ouders woonde aanvankelijk samen in Marokko, maar toen ze uit elkaar gingen, keerde zijn moeder - Valeria C. - terug naar Italië. Haar zoon bezocht haar daar verscheidene keren. Intussen woonde hij in Londen, waar hij in een restaurant werkte.