"Terrorist London Bridge werkte vorig jaar bij metro en had toegang tot tunnels onder parlement"

Koen Van De Sype

6/06/17 - 11u19 Bron: The Telegraph

© AFP, PN.

Khuram Butt (27) - een van de drie terroristen die zaterdagavond een dodelijke raid uitvoerden in de buurt van London Bridge - zou vorig jaar gewerkt hebben in het metrostation van Westminster, vlakbij het Britse parlement. En daarbij zou hij toegang hebben gehad tot het tunnelstelsel onder het gebouw waar het Hogerhuis en het Lagerhuis vergaderen. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph.

Transport for London, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het verkeer en het openbaar vervoer in de Londense agglomeratie, bevestigt dat de man een kleine zes maanden werkte voor de London Underground. Hij zou er actief geweest zijn op de klantendienst en in oktober vorig jaar vertrokken zijn. Verder wil de organisatie geen commentaar geven.



Televisie

Butt zou voor zijn werk toegang hebben gehad tot de tunnels onder het Britse parlement, hoewel hij op dat moment al bekend was bij de politie en MI5 én op de televisie te zien was geweest in een documentaire over Britse jihadi's. Butt werkte ook een tijdje in Canada Water, een wisselstation tussen de bovengrondse en de ondergrondse lijnen van de metro. Maar daar werd hij ontslagen omdat hij soms niet kwam opdagen voor het werk.



Doorgelicht

Mark Rowley - de topman van de antiterreurcel bij de Britse politie - geeft toe dat Butt bekend was bij de veiligheidsdiensten, maar dat er geen bewijs was dat hij een aanslag plande. De vader van twee zou in 2015 doorgelicht zijn, maar dat onderzoek zou plaatsgevonden hebben "in de lagere echelons van ons onderzoek".