Deze mensen zijn nog altijd vermist na terreuraanslag op London Bridge

Familie en vrienden van zes mensen die nog altijd vermist zijn na de aanslag aan London Bridge van afgelopen weekend, doen via sociale media een wanhopige oproep om hen terug te vinden.

Sara Zelenak (21) Sara Zelenak. © Facebook. "We hebben de afgelopen 48 uur niets van informatie gekregen van de Britse autoriteiten", aldus Mark Wallace, de stiefvader van de Australische Sara Zelenak (21). "Haar moeder Julie is onderweg naar Londen om te helpen zoeken. Sara moest normaal gezien babysitten zaterdagavond - ze is een nanny - maar de oma van het kind kwam langs waardoor zij uit kon gaan met vrienden. Ik heb al alle ziekenhuizen in Londen afgebeld, maar zonder resultaat. Ik voel me vreselijk en kan niet nadenken."



Ook een familievriend deed al een oproep. "Sara is laatst gezien op London Bridge en raakte gescheiden van haar vrienden. Ze neemt haar telefoon niet op en ik denk dat de batterij intussen leeg is. Normaal belt ze haar moeder elke dag, maar nu heeft ze al de hele tijd niets meer laten horen."

Ignacio Echeverría (39) Ignacio Echeverría. © Facebook. Ook een Spaanse man die volgens vrienden een van de terroristen te lijf ging terwijl die een vrouw aan het neersteken was, blijkt vermist. Familie, vrienden en het Spaanse Rode Kruis hebben al berichten gedeeld op sociale media en het bedrijf waarvoor hij werkt - HSBC - heeft privédetectives ingehuurd om hem te vinden. "Hij viel op de grond nadat hij een vrouw probeerde te verdedigen met zijn skateboard", aldus zijn broer op Facebook. Sindsdien heeft niemand nog iets van hem gehoord. Volgens zijn familie is het mogelijk dat hij geen identiteitskaart bij zich had omdat hij onderweg was naar huis na het sporten.

Xavier Thomas Xavier Thomas. © Facebook. "We zijn onderweg naar Londen. Mijn zus Christine Delcros en haar vriend Xavier Thomas zijn bij de slachtoffers van de aanslag op London Bridge. Mijn zus ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Xavier is vermist. We maken ons ongelofelijke zorgen", schreef de zus van Delcros op Facebook. Het koppel was op stap met vrienden uit Frankrijk. Xavier zou niet bij de vier Fransen zijn die al gevonden werden.

James McMullan (32) James McMullan. © Facebook. "We hebben niets meer van hem gehoord sinds de aanslag en van de politie krijgen we geen info", snikt Melissa (30), de zus van zakenman James McMullan (32). Hij was iets gaan drinken met schoolmakkers van vroeger bij Barrowboy and Banker in Borough High Street. "Het enige wat ze ons konden zeggen is dat hij niet op de lijst staat van doden en zwaargewonden die al geïdentificeerd zijn. Zijn vrienden zijn al de hele stad rondgereden en hebben elk ziekenhuis bezocht, maar nergens hebben ze iemand binnengekregen met zijn naam of iemand die voldoet aan zijn beschrijving."



Zijn telefoon rinkelde nog tot middernacht, maar sindsdien is de lijn dood. De familie kreeg wel te horen dat de formele identificatie van de dodelijke slachtoffers door de lijkschouwer pas morgen zal starten. "James was voor het eerst sinds maanden weer op stap, want hij had 16 uur per dag gewerkt aan de lancering van een nieuwe e-learningzaak", aldus Melissa. "Hij vierde vermoedelijk het einde daarvan. Onze ouders zijn er kapot van. Mama kan niets anders doen dan het nieuws te volgen."

Sebastien Belanger Sebastien Belanger. © Facebook. Ook een Fransman die al in cafés en restaurants in heel Londen werkte, is spoorloos. De vriendin van Sebastien Belanger - Gerda Bennet (22) - was in Malta afgelopen weekend en is op weg naar Londen om hem te helpen zoeken. "Ik heb nog altijd geen nieuws gekregen", schreef ze op sociale media. "Contacteer me als je hem gezien hebt, alsjeblieft. Hij was exact op de plaats van de aanslag. Hij keek naar het voetbal in de Barrowboy and Banker. Toen de match voorbij was, stapte hij met twee vrienden naar een andere bar. En toen gebeurde het. Volgens zijn vrienden begon iedereen te schreeuwen en weg te rennen en zo zijn ze hem kwijtgeraakt. Een van de daders was vlakbij."