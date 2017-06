"Mama ik wil moslim worden": vermoedelijke dader ronselde kinderen

TK

5/06/17 - 12u01 Bron: Telegraph

In Barking (foto) vond vanochtend een huiszoeking plaats. © afp.

Hoewel de politie de identiteit van de daders van de aanslag in Londen zaterdagavond kent, maakt ze die voorlopig niet bekend. Volgens Erica Gasparri gaat het echter om een van haar buurtbewoners. "Ik gaf hem twee jaar geleden al aan bij de politie", vertelt ze.

Erica Gasparri woont in Barkin, waar vanochtend een huiszoeking plaatsvond en verschillende mensen opgepakt werden. Het zou gaan om het huis van een van de aanslagplegers, en Erica had het van mijlenver zien komen, vertelt ze aan The Telegraph. Ze gaf de man twee jaar geleden al aan bij de politie nadat haar zoontje thuiskwam en verkondigde dat hij moslim wilde worden. De man in kwestie indoctrineerde de kinderen van de buurt vanuit het nabijgelegen park.



Gasparri trok daarop zelf naar het park en ging de confrontatie aan met de vermoedelijke dader en twee van zijn kompanen. Ze nam ook foto's van hen en zelfs een filmpje, en gaf daarna al het materiaal aan Schotland Yard. "Mijn eerste indruk was dat het een geradicaliseerde terrorist was", vertelt ze in de media. "Hij bezocht de kinderen in hun huizen en gaf ze geld en snoepjes tijdens de ramadan. Toen ik hem vroeg waarom hij dat deed, vroeg hij of ik moslim of christen was. Ik zei dat het er niet toe deed, dat ik de Islam kende en dat zijn geloof daar niets mee te maken had. Hij zei dat hij tot alles bereid was in de naam van Allah, zelfs het vermoorden van zijn eigen moeder."



Volgens Gasparri was de politie bezorgd toen ze haar relaas deed. "Ze wilden de foto's en het filmpje houden, maar daarna hoorde ik er niets meer van. Ik zou razend zijn als de tekenen aan de wand genegeerd werden."