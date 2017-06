Elf mensen blijven aangehouden

kv

5/06/17 - 01u15 Bron: Belga

Gewapende agenten op de London Bridge. © ap.

AANSLAG LONDEN Van de twaalf mensen die gisteren in de loop van de dag werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid in de terreuraanslag in Londen van zaterdagavond, zitten er nog elf in voorhechtenis. Dat heeft adjunct-commissaris Mark Rowley van de Metropolitan Police gisteravond verklaard.