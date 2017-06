IS eist aanslag in Londen op

Door: redactie

5/06/17 - 00u01

Islamitische Staat eist de aanslag in Londen op. Dat heeft Amaq, het persagentschap van de terreurorganisatie, vanavond bekendgemaakt.

"Een afdeling van strijders van Islamitische Staat heeft gisteren de aanslag in Londen ten uitvoer gebracht," zo luidt het in een verklaring op de website van Amaq.



Zaterdagavond reed een bestelbusje op de Londen Bridge in op voetgangers. De drie inzittenden stapten vervolgens uit en staken in het wilde weg mensen neer in Borough Market, een nabijgelegen bekende uitgaansbuurt. Bij de aanslag kwamen tot nu toe zeven mensen om, 21 anderen verkeren nog in kritieke toestand.



De politie in Londen heeft de identiteit vastgesteld van de drie daders. De namen van het drietal worden vrijgegeven zodra dat "operationeel mogelijk" is. De politie voegt eraan toe dat momenteel nog vier verschillende panden doorzocht worden. Twaalf mensen zijn zondag aangehouden, van wie er een is vrijgelaten. De daders werden door de politie ter plekke doodgeschoten.



Islamitische Staat stuurde zaterdag via berichtenapp Telegram nog een oproep uit waarin de terreurorganisatie haar aanhangers opriep tot het plegen van aanslagen met trucks, messen en geweren tegen "kruisvaarders" tijdens de ramadan.