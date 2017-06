Ish schrijft open brief aan 'de terrorist': "Je denkt dat dit je kans is om een held te zijn. Wat heb jij je toch vergist"

Door: redactie

4/06/17 - 23u44

© VRT.

De recente aanslag in Londen zond alweer een schokgolf door Europa en de rest van de wereld. Er duiken steeds meer huiveringwekkende beelden en getuigenissen op van het incident. Over de identiteit van de daders werd nog niets vrijgegeven. De Belgische danser en choreograaf Ish Ait Hamou kroop in zijn pen en publiceerde op zijn Facebookpagina een open brief gepubliceerd aan 'de terrorist', waarmee hij diegenen aanspreekt die "in naam van het patriottisme" of "in de naam van God" terreur zaaien.

Jij bent iemand geworden die de grootste angst van jouw en nog vele andere ouders heeft waargemaakt. "Elke keer dat ik aan jou moet denken, elke keer dat ik jouw laatste daad zie of woord hoor, moet ik steeds weer denken aan jouw begin. Wat is er met je gebeurd?," zegt Ait Hamou in de open brief, die massaal gedeeld wordt op Facebook.



Hij staat stil bij wat de ouders van terroristen moeten doormaken: "Ik denk dan aan jouw ouders die in de midden van de nacht wakker werden bij elk van je onregelmatige ademhalingen uit angst dat ze je zouden verliezen. Ze begrepen dat hun eigen kinderen begraven het enige was dat ze in dit leven niet zouden kunnen doen, dat ze daar niet sterk genoeg voor waren. En toch, ben jij iemand geworden die de grootste angst van jouw en nog vele andere ouders heeft waargemaakt. Jij hebt de levens van hun kinderen weggenomen samen met een deel van hun eigen leven."

Lafaard Je wou een held zijn, alleen zal jij als een lafaard herinnerd worden. De choreograaf stelt ook de absurditeit van terreurdaden aan de kaak: "Je bouwt jouw plan op, voert het uit en verlaat op een laffe manier deze plek. Je ziet dan niet meer wat er gebeurt met deze plek, nadat jij hebt gedaan, wat jij meestal beschrijft als een heldendaad. Je vecht voor een zaak maar je krijgt nooit te zien wat je opoffering heeft opgebracht".



"Je had jouw demonen moeten overwinnen want wat jij nu hebt gedaan is enkel maar verliezen; jouw dierbaren hun respect, liefde, empathie en indien je behoort tot de groep die zichzelf als gelovig ziet dat ben jij dan ook iets heel kostbaar verloren, een gebed van je gemeenschap na je laatste dag. Je wou een held zijn, dat kan ik ergens begrijpen, dat willen we op een of andere manier allemaal zijn, alleen zal jij als een lafaard herinnerd worden."



"De wereld ziet er niet beter uit na je dood, integendeel. Je hebt niets beter gemaakt, niet voor jezelf, niet voor je ouders, niet voor de zaak voor dewelke je denkt te vechten, niet voor de mens en ook niet voor de wereld. Jij hebt van morgen een rouwdag gemaakt, geen vreugdige tijden," gaat Ait Hamou verder.