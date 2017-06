Politie schoot 50 keer op terroristen

TMA

4/06/17 - 19u23 Bron: Belga

© afp.

Een van de drie daders had kort voor de terreuraanslag de witte bestelwagen gehuurd, waarmee voetgangers zaterdagavond op de Londen Bridge werden doodgereden. Dat zei een woordvoerder van de Londense politie zondag. Daarna zetten de mannen hun moorddadige plannen voort op de nabijgelegen Borough Market, met zeven doden tot gevolg. Met een vijftigtal schoten kon de politie de terroristen uiteindelijk uitschakelen.

Volgens de politie bevinden zich nog 36 mensen in het ziekenhuis, een aantal van hen met zware verwondingen. Van hen bevinden zich er 21 in kritieke toestand. "We hebben al enig resultaat bereikt, maar er valt natuurlijk nog veel te doen", zei de politiewoordoverder. De politie probeert meer informatie te verkrijgen over de drie daders, hun banden en mogelijke medeplichtigen.



Enorme moed

Een van de agenten wilde enkel gewapend met een matrak de daders tegenhouden. Hij werd geprezen voor zijn moed. "Voor een agent die pas twee jaar geleden in dienst is gekomen, was zijn moed opmerkelijk en dat maakt me trots", zei Paul Crowther, verantwoordelijke van de Transport Police van het spoorverkeer zondag. Hij had eerder de agent, die in de omgeving van de London Bridge door messteken zwaar verwond werd, in het ziekenhuis bezocht. De toestand van de agent is inmiddels stabiel. Het hele korps wenst hem van harte beterschap. Crowther zei dat de collega "enorme moed heeft getoond voor het aangezicht van groot gevaar, net zoals vele anderen hebben gedaan die ter hulp snelden."



Vijftigtal schoten

Acht gewapende agenten hebben een vijtigtal schoten afgevuurd om de daders uit te schakelen. "De agenten werden geconfronteerd met een gevaarlijke situatie, een zaak van leven en dood, want de drie gewapende daders droegen op het eerste zicht bomgordels en hadden al mensen vermoord", zei adjunct-commissaris Mark Rowley van de Metropolitan Police. "Het leek er op dat ze met zelfmoordterroristen te maken hadden en ik ben dan ook niet verrast dat ze het vuur geopend hebben om het gevaar te neutraliseren", zei Rowley, tevens de Britse topexpert in de strijd tegen het terrorisme.