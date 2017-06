Bloedstollend: terroristen besluipen 'prooien' in bruisende Londense cafés

EB

4/06/17 Bron: Express

video Belust op bloed: zo blijkt uit nieuwe beelden van de terroristen die gisteravond toesloegen in de Londense uitgaansbuurt Borough Market. IJzig kalm lopen ze - net als roofdieren - langs de bruisende cafés, op zoek naar 'prooien' om koelbloedig toe te takelen met hun messen.

In het korte filmpje is te zien hoe een van de terroristen een truitje van voetbalteam Arsenal draagt. Hij lijkt voorop te lopen in de bloedstollende zoektocht naar nieuwe slachtoffers. Een van de drie daders draagt een gestreepte sweater, een andere een donkerkleurige hoodie.