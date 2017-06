Terrorist besloop Candice langs achteren en sneed haar keel over: "Beetje pijn, maar ik zal het overleven"

Door: redactie

De politie heeft nog niet veel bekend gemaakt over de slachtoffers van de aanslag gisterenavond in Londen. Maar de Australische Candice Hedge liet zelf via Facebook weten dat het goed met haar gaat hoewel ze veel pijn heeft. De familieleden van vele andere lotgenoten blijven in het ongewisse.

Gisteren werd Londen opnieuw opgeschrikt door een terreurdaad: drie terroristen maakten eerst met een bestelwagen slachtoffers, om dan met messen nog meer leed te berokkenen. Bij de aanslag kwamen zeven mensen om, 45 slachtoffers worden momenteel in het ziekenhuis verzorgd. Vier Fransen en een Spanjaard waren bij de gewonden, dat hebben de verschillende minister van Buitenlandse Zaken bevestigd.



Eén van de slachtoffers van de aanslag gisteren is Candice Hedge, een Australische die al een jaar in de Britse hoofdstad woonde en er werkte als een dienster in het restaurant Elliot's in London Bridge. Meteen na haar shift ging ze nog iets drinken in een nabijgelegen bar, toen één van de daders haar langs achter besloop en haar keel oversneed. De vrouw mag van geluk spreken dat het mes haar slagaders of luchtpijp niet heeft geraakt. Met deze boodschap stelde ze haar geliefden gerust op Facebook: "Hey iedereen, ik wilde laten weten dat alles oké is met mij. Beetje pijn, maar ik zal het overleven. Dank je voor de steun en de vele wensen."



