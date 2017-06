Twaalf verdachten opgepakt na aanslag in Londen

Door: redactie

4/06/17 - 15u28 Bron: Reuters

Een vrouw in handboeien werd in de flat in Barking aangehouden. © afp.

De Londense politie heeft vanmorgen invallen gedaan in woningen in het oosten van de stad. Daarbij zijn twaalf arrestaties verricht. Volgens SkyNews woonde een van de aanslagplegers op een van de adressen.

"Leden van de antiterreureenheid hebben vanmorgen twaalf mensen gearresteerd in Barking, in het oosten van Londen, naar aanleiding van de incidenten bij London Bridge en Borough Market", luidt de mededeling van de politie. "Er vinden momenteel nog huiszoekingen plaats op verschillende adressen in Barking."



Ook deelde de politie mee dat bij de aanval gisteren vier politieagenten gewond zijn geraakt. Eén van hen incasseerde verscheidene messteken en verkeert in ernstige toestand. SkyNews meldde eerder al dat de politie vanochtend was binnengevallen in een pand in Barking.



Volgens de zender woonde een van de aanslagplegers in het gebouw. Daarbij werden er vier mannen en een vrouw gearresteerd, aldus SkyNews. Volgens ooggetuigen gebruikte de politie explosieven bij het betreden van het pand, rond 8.00 uur. Straten werden afgezet tijdens de inval.