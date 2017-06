Getuigen: "Onschuldige omstander dood door politiekogel"

Bewerkt door: LB

4/06/17 - 13u28 Bron: The Sun

Twee van de daders nadat ze door de antiterreurpolitie werden neergeschoten vlak bij de pub waar volgens getuigen ook een omstander door een politiekogel zou geraakt zijn. © ap.

aanslag londen Volgens een getuige werd een onschuldige omstander gedood door een politiekogel toen gewapende agenten de drie terroristen in Londen uitschakelden. De politie onderzoekt de zaak.

Zeven mensen werden gedood door drie terroristen die eerst op London Bridge met een bestelwagen opzettelijk voetgangers aanreden en vervolgens met grote messen mensen telijfgingen in de populaire uitgaansbuurt Borough Market.



Getuigen in de Wheatsheaf pub verklaarden dat ze zagen hoe antiterreuragenten het vuur openden. "De politie vuurde minstens twintig keer. Eén van de mannen in de pub kreeg een kogel in het hoofd. Ik denk dat hij dood is", verklaarde één van die getuigen in The Sun.



De Metropolitan Police bevestigt dat drie terroristen werden doodgeschoten binnen de acht minuten nadat ze met hun aanval begonnen. Een woordvoerder van de politie verklaart weet te hebben van bovenstaande getuigenissen en zegt dat de politie de zaak onderzoekt.



De politie plant ook een versterking van haar aanwezigheid in Londen de komende dagen. Over de hele hoofdstad zullen bijkomende agenten worden ingezet, aldus politiewoordvoerder Mark Rowley.



Naast de zeven doden vielen ook 48 gewonden, waaronder sommige in kritieke toestand verkeren. Zij worden in zes ziekenhuizen behandeld. Premier Theresa May bevestigde dat heel wat gewonden "levensbedreigende" verwondingen opliepen.