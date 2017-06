Partijen schorten campagne op, verkiezingen donderdag gaan gewoon door

Door: redactie

4/06/17 - 09u12 Bron: Belga

Brits premier Theresa May. © afp.

aanslag londen De Britse Conservatieve Partij van premier Theresa May schort de verkiezingscampagne op na de aanslag in Londen. Dat meldt de BBC. Ook de linkse oppositiepartij Labour en de Schotse nationalistische SNP hebben ondertussen bekendgemaakt dat ze hun campagne opschorten. Uitzondering vormt de UK Independence Party, die vindt dat het stoppen van de campagne de democratie ontwricht, precies wat de terroristen willen. De Britten trekken donderdag, op 8 juni, naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen.

De parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië gaan gewoon door donderdag 8 juni. Dat heeft de Britse premier Theresa May zondag gezegd in een persconferentie die zij gaf over de twee aanslagen die Londen troffen zaterdagavond.



Alle partijen, UKIP uitgezonderd, hebben vandaag hun campagnes gestaakt.

Maandag gaat de campagne weer verder, zei May. ,,Geweld kan nooit ons democratische proces verstoren. Daarom gaat de campagne morgen weer vol door en de verkiezingen zijn zoals gepland donderdag."



"De Conservatieve Partij voert vandaag geen campagne. We maken in de loop van de dag een nieuwe balans op naargelang er nieuwe elementen over de aanslag bekend raken", zo veklaarde een woordvoerder van de partij.



Labour kondigde vanochtend eveneens aan om de campagne minstens tot vanavond te staken. Partijleider Jeremy Corbyn zei dat de partij de beslissing had genomen na "consultatie met andere partijen".



Ook de Schotse SNP van premier Nicola Sturgeon schort alle activiteiten op tot vanavond. Het is volgens de partij nog niet duidelijk of Sturgeon vanavond deelneemt aan de BBC-uitzending Question Time in Edinburgh.



Donderdag vinden in Groot-Brittannië vervroegde parlementsverkiezingen plaats. Uitzondering vormt de UK Independence Party, die vindt dat het stoppen van de campagne de democratie ontwricht, precies wat de terroristen willen.



De Londense burgemeester Sadiq Khan wil alvast dat die stembusgang gewoon doorgaat. "We mogen ons niet laten gijzelen", zei Khan. Op de Britse openbare radiozender BBC 5 stelde de burgemeester dat de terroristen "haten dat wij op zaterdagavond uitgaan en dat we verkiezingen hebben".



Bij de aanslag in Londen zijn tien doden gevallen, onder wie drie daders. Het aantal gewonden dat is overgebracht naar ziekenhuizen is opgelopen tot 48.