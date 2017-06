Conservatieve Partij schort campagne op

Door: redactie

4/06/17 - 09u12 Bron: Belga

Brits premier Theresa May. © afp.

aanslag londen De Britse Conservatieve Partij van premier Theresa May schort de verkiezingscampagne op na de aanslag in Londen. Dat meldt de BBC. De Britten trekken donderdag, op 8 juni, naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen.

"De Conservatieve Partij voert vandaag geen campagne. We maken in de loop van de dag een nieuwe balans op naargelang er nieuwe elementen over de aanslag bekend raken", zo veklaarde een woordvoerder van de partij.



Bij de aanslag in Londen zijn negen doden gevallen, onder wie drie daders. Het aantal gewonden dat is overgebracht naar ziekenhuizen is opgelopen tot 48.