Wat zegt deze foto over de uitgeschakelde terrorist(en) in Londen?

4/06/17 - 09u04 Bron: AD.nl

Deze foto van zaterdagavond toont het moment waarop een gewapende agent een van de drie terroristen heeft uitgeschakeld. De man ligt op de grond en draagt een valse bomgordel om de politie af te schrikken.

Valse bommengordel De voornaamste vraag de Britse media stelt: de man die op de stoep ligt, een van de vermoedelijke daders, draagt iets wat lijkt op een bomgordel. De politie heeft vannacht inderdaad bevestigd dat de daders nep-bomgordels droegen. Het waren echter geen explosieven, maar lege busjes die ze om hun middel droegen.



Britse media suggereren dat de reden daarvan mogelijk was om agenten (waarvan sommigen alleen wapenstokken hebben) op afstand te houden. Het kan ook andere dingen zeggen: dat dit terroristen waren die geen echte bomgordels konden maken omdat ze daar niet de contacten en kennis voor hadden. Wie dan wel een nep-bomgordel omdoet als hij begint aan zijn gruwelijke tocht, kent de afloop al: hij zal sterven. De politie zal bij het zien van gordel niet gokken op een arrestatie, maar schieten. De man die de foto maakte heeft aan de BBC verteld dat op de achtergrond op de foto een zelfde situatie speelt: een tweede man met een bomgordel die onder schot wordt gehouden door een agent.

Arsenal-shirt Engelse media hebben het shirt dat de dader op de foto, boven zijn legerbroek, draagt geïdentificeerd als een uit-shirt van het Londense voetbalteam Arsenal. De ploeg droeg die shirts in het seizoen 2011/2012. Wat zegt dat? Het kan zeggen dat dader uit Noord-Londen komt, waar Arsenal haar thuisbasis heeft.



Maar fans van Arsenal komen uit heel Londen, Engeland en de wereld. Wat wel zeker is: wie op het punt staat een slachtpartij aan te richten in Londen en een shirt van een voetbalclub uit die stad aantrekt, doet dat niet zomaar. Die wil daar iets mee zeggen. De dader zelf kan het niet meer vertellen.

Armen Wat verder opvalt aan de foto: de houding van de dader. De foto lijkt vlak na het neerschieten van de man genomen. De politie heeft bevestigd dat de mannen zijn doodgeschoten, maar heeft nog geen details gegeven over die actie. Het is nog niet bekend of de mannen direct overleden. De dader op de voorgrond heeft de armen voor de borst, de vuisten lijken nog gebald. Het lijkt er daardoor op dat hij op dat moment nog leeft. Wel komt er bloed uit zijn linkerarm. Verder op de achtergrond ligt nog een man op de grond. Volgens de man die de foto maakte, zou dat ook een dader zijn. Het is onduidelijk of die persoon op dat moment nog leeft. Zijn armen liggen plat op de grond.