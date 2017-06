Door: redactie

Drie ooggetuigen van de steekpartij tijdens de terroristische aanslag op de London Bridge in Londen vertellen wat ze hebben gezien. De man en twee vrouwen waren aan het werk in een restaurant. "Ik zag dat ze een restaurant in gingen, aan de overkant van de straat, met messen."