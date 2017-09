Benefietconcert in Manchester Arena na aanslag: "Niets zal ons verdelen"

Bewerkt door: aja

10/09/17 - 15u06 Bron: Metro.co.uk, BBC News

Het benefietconcert 'We are Manchester' was het eerste concert in Manchester Arena sinds de aanslag van mei. Tijdens de avond werden de 22 slachtoffers herdacht.

Noel Gallagher © getty. Er waren onder meer optredens van Rick Astley, Blossoms, The Courteeners en Pixie Lott. Ook Noel Gallagher trad op tijdens het benefietconcert. Hij zong het Oasis-nummer 'Don't Look Back in Anger'. "Het is een soort van volkslied geworden", vertelt de zanger. "En elke keer we dit nummer zingen, zullen we winnen." Lees ook Manchester Arena heropent met benefietconcert

Andy Burnham, burgemeester van Manchester © afp. Verschillende familieleden en vrienden van de slachtoffers waren aanwezig op het concert in Manchester Arena. Burgemeester Andy Burnham las de namen voor van de 22 slachtoffers. "Bedankt om hier allemaal samen te komen", sprak Burnham. "We zijn Manchester, een verenigde stad. Niets zal ons veranderen, niets zal ons verdelen."