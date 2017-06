Manchester Arena blijft voorlopig dicht

TK

14/06/17 - 15u42 Bron: ANP

De Old Trafford Cricket Ground (foto) zal als vervanger gebruikt worden. © epa.

De Manchester Arena, waar vorige maand een aanslag plaatsvond na afloop van een concert van Ariana Grande, blijft voorlopig dicht. De zaal heeft vandaag opnieuw een aantal concerten en andere evenementen gecanceld.

Radiohead zou op 4 en 5 juli twee concerten geven in de Manchester Arena. Dat wordt nu een optreden in het cricketstation Old Trafford, waar eerder deze maand ook het benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag werd gegeven. De shows van Céline Dion op 25 juni en 1 augustus zijn uitgesteld. Ook Ritchie Blackmore's Rainbow, Key 103 Live en PAW Patrol Live! in juni, juli en augustus zijn allemaal afgelast.



De concerten van Linkin Park (7 juli) en Blink-182 (14 juli) gaan voorlopig nog wel door. Eerder werden al shows van onder meer Kings of Leon, Take That en KISS gecanceld.