Britse politie: "Dader aanslag Manchester maakte bom wellicht zelf"

Door: redactie

12/06/17 - 16u46 Bron: Reuters

Salman Abedi werd in de dagen voor de aanslag gefilmd door bewakingscamera's. © ap.

Salman Abedi, de zelfmoordterrorist die vorige maand 22 mensen doodde na een concert van Ariana Grande in Manchester, heeft zijn bom vermoedelijk zelf gemaakt in de dagen voor de aanslag. Dat zegt de Britse politie.

De Nissan Micra van Salman Abedi. © ap.

Die materialen werden volgens de speurders wellicht opgeslagen in een witte Nissan Micra, die Abedi op 15 april heeft aangekocht net voor hij naar Libië vloog.



"Het lijkt erop dat het samenstellen van de verschillende onderdelen gebeurd is in de dagen voor de aanslag", zegt Russ Jackson van de antiterreurpolitie in een mededeling. "Ons onderzoek wijst uit dat dat wellicht door Abedi zelf gebeurd is."



Of Abedi alleen handelde, en of er al dan niet anderen op de hoogte waren van zijn plan, is nog niet duidelijk. Zijn broer Hashem heeft het land ongeveer gelijktijdig verlaten en werd, samen met hun vader, kort na de aanslag opgepakt in Libië.