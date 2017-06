Politie pakt nieuwe verdachte van aanslag in Manchester op

Bewerkt door: ib

7/06/17 - 01u45 Bron: Belga

© afp.

De politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt voor de aanslag van twee weken geleden in een concertzaal in Manchester. Dat heeft de politie van Manchester dinsdagnacht gemeld via Twitter. De 38-jarige man werd opgepakt op de luchthaven van London-Heathrow.

Aanslagpleger Salman Abedi in Manchester enkele dagen voor hij de aanslag pleegde. © afp.

Volgens de politie was er geen gevaar voor de reizigers op de luchthaven, omdat de arrestatie vooraf duidelijk was gepland. In totaal zijn nu al 19 mensen gearresteerd in het onderzoek naar de terreuraanslag in Manchester. Daarvan zitten er 7 nog altijd in voorhechtenis, de anderen zijn terug op vrije voeten.



Op 22 mei kwamen tijdens een concert van tieneridool Ariana Grande in de Manchester Arena 23 mensen om het leven, inclusief de 22-jarige dader. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat.