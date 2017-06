"Dader Manchester had contact met IS via België"

GUY VAN VLIERDEN

6/06/17 - 05u00

Zelfmoordterrorist Salman Abedi vlak voordat hij zichzelf opblies in de Manchester Arena tijdens een concert van Ariana Grande. © reuters.

De dader van de aanslag in Manchester is in Libië klaargestoomd door de IS-brigade waartoe ook de aanslagplanners van Parijs en Brussel behoorden. Na zijn thuiskomst in Groot-Brittannië hield hij contact met IS via een tussenpersoon in ons land.

Tot nu toe was niet duidelijk in hoeverre Salman Abedi, die zichzelf twee weken geleden opblies in de Manchester Arena, rechtstreekse banden had met IS. Maar twee verschillende veiligheidsbronnen - in Europa en de VS - bevestigden aan 'The New York Times' dat Abedi tijdens zijn bezoeken aan zijn thuisland Libië fysieke ontmoetingen had met leden van Katibat Al-Battar. Dat is een elitebrigade binnen IS gesticht door Libische Syriëstrijders, waarbij enkele jaren geleden ook veel Franstalige strijders aansloten. Eén van hen was Abdelhamid Abaaoud, de Molenbeekse terrorist die de Parijse aanslagen coördineerde. Terreurspecialisten gaan ervan uit dat Katibat Al-Battar de ruggengraat werd van álle buitenlandse terreuroperaties van IS.



Toen Abedi terug in Manchester was, bleef hij er contact mee houden. Dat gebeurde soms rechtstreeks, maar vaak ook via tussenpersonen. Of die al geïdentificeerd zijn, is nog niet duidelijk. Maar het is wél zeker dat ze zich in Duitsland en België bevonden. "Het zou kunnen dat het één en dezelfde persoon was die zich tussen beide landen bewoog", vertelt een bron ons. De kans is groot dat Abedi's contact iemand uit de Molenbeekse entourage van Abaaoud was. Die kan dus een sleutelrol hebben gespeeld door de instructies voor het bloedbad aan Abedi door te geven. Over de inhoud van de gesprekken is nog niets uitgelekt.