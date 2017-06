LIVE Met 50.000: Wij zijn niet bang

TMA

video Dichter Tony Walsh heeft zondagavond onder luid gejuich van het talrijk opgekomen publiek het benefietconcert One Love Manchester geopend. Twee weken na de aanslag tijdens het concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande stroomden 50.000 mensen samen in het cricketstadion Old Trafford van de Noord-Engelse grootstad. Ze wilden Grande en andere popsterren als Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus en Coldplay horen en daarmee uiting geven aan hun mening over terreur. De tienduizenden kaartjes voor het evenement One Love Manchester waren binnen 20 minuten uitverkocht.

Bij het benefietconcert dat Ariana Grande en andere artiesten zondagavond in Manchester geven, gelden extra veiligheidsmaatregelen. Dat heeft de politie van de stad laten weten, de ochtend na de aanslagen in Londen. Iedereen wordt gecontroleerd en ook wordt er in alle tassen gekeken. De politie vraagt daarom iedereen de tas maar thuis te laten. Verder is er meer beveiliging en bewaking op de been, sommigen gewapend.

Met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag vorige week bij het concert van Ariana Grande en die van de aanslagen zaterdagavond in Londen is het benefietconcert One Love Manchester begonnen.



Marcus Mumford was de eerste artiest op het podium. Hij deed een soloversie van Timshell, het nummer van zijn band Mumford and Sons. Daarna was het de beurt aan Take That. Zanger Gary Barlow bedankte Ariana Grande dat ze de groep had uitgenodigd. Er gingen geruchten dat Robbie Williams samen met Take That zou optreden. De entertainer kwam inderdaad ook op het podium en begroette zijn oude makkers van Take That op amicale wijze. Daarna zong hij zijn hit Angels en eindigde met een stukje uit Strong. De tekst had hij veranderd in Manchester, We're Strong. Dat deed hij vrijdag bij een eigen concert ook al. Toen kon hij zijn tranen niet bedwingen.