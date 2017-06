Ariana geeft slachtoffers mooi eerbetoon

TMA

Ariana Grande kan niet meer stuk na One Love Manchester. Op social media wordt de 23-jarige zangeres geprezen voor haar moed en kracht en dat is op het podium in Manchester niet anders. De kleine zangeres heeft alles uit de kast gehaald om van haar benefietconcert een echt spektakel te maken, met als hoogtepunt het optreden van Liam Gallagher.

De Mancunian, vooral bekend van Oasis, speelde Wall of Glass en Rock 'N Roll Star. Daarna deed hij, samen met Chris Martin van Coldplay, Live Forever. Die song droeg hij op aan de slachtoffers van de aanslag op 22 mei in Manchester. Lees ook Ariana Grande brengt One Last Time weer uit voor Manchester

Het concert werd afgesloten met The Last Time. Een beladen song, want met dat nummer sloot Ariana ook het concert in Manchester toen af. Daarna werd de aanslag gepleegd. Ariana zong het nummer met bijna alle artiesten die op One Love Manchester te zien waren. Daarna kwam ze nog terug en zong de klassieker Somehwere Over The Rainbow.

Katy Perry was een van de artiesten die Ariana tijdens het concert prees voor haar moed en haar kracht. "Het is niet altijd makkelijk om voor liefde te kiezen", zei ze tegen het publiek. "Zeker niet nu. Maar liefde overwint." Justin Bieder sprak woorden van gelijke strekking. "Haat moet je niet met haat bestrijden", zei hij. Later liet hij het publiek keihard 'love' (liefde) roepen." Chris Martin zette Ariana nog eens extra in het zonnetje door voor haar Oasis' Don't Look Back In Anger te zingen.

Bij het concert was veel politie, maar de sfeer was uitstekend. Er waren zelfs beelden te zien van agenten die een dansje deden met bezoekers. Tienduizenden fans waren op het concert afgekomen. De beste plekken waren gereserveerd voor de mensen die bij het concert van Ariana waren toen de aanslag werd gepleegd.