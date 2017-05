Autoriteiten én moskee Manchester weigeren terrorist te begraven

kv

Begrafenisondernemers, het stadsbestuur en minstens één moskee in Manchester weigeren om het lichaam van zelfmoordterrorist Salman Abedi te begraven. Het lichaam van de zelfmoordterrorist die vorige week 22 mensen vermoordde tijdens een concert van Ariana Grande, wordt momenteel bewaard in een mortuarium buiten de stad.

"Er wordt alles aan gedaan om te verzekeren dat er geen schijn van kans is dat Abedi kan begraven of gecremeerd worden in Groot-Manchester," vertelde een bron aan The Manchester Evening News.



De Centrale Moskee van Manchester liet eveneens weten dat ze niets met het lichaam van de terrorist te maken wil hebben. Een woordvoerder van de gebedsplaats vertelde aan de Evening Standard dat het bestuur overeen was gekomen om geen laatste rustplaats voor Abedi te voorzien.



Tot nu toe werd het lichaam van Abedi op geen enkel moment op dezelfde plaats bewaard als de lichamen van zijn slachtoffers. De lijkschouwer zal uiteindelijk beslissen wat er met het stoffelijk overschot moet gebeuren.



Abedi's ouders, Ramadan en Samia, en zijn twintigjarige broer Hashem bevinden zich alledrie in Libië. Zowel Ramadan als Hashem zijn daar gearresteerd voor hun mogelijke betrokkenheid bij terreurdaden en zijn opgesloten. Volgens speurders wilde Hashem een aanslag plegen in Tripoli en heeft hij banden met Islamitische Staat.