Politie Manchester: "Dader zou grotendeels alleen gehandeld hebben"

31/05/17 - 03u05 Bron: Belga

Mensen rouwen bij een bloemenzee in Manchester. © getty.

Na de aanslag van Manchester van 22 mei begint de politie te twijfelen of de dader Salman Abedi wel degelijk door een groter terreurnetwerk werd ondersteund. Dat meldt Russ Jackson van de antiterreurpolitie. "Onze onderzoeken tonen aan dat Abedi zelf de meeste aankopen heeft gedaan van de kernonderdelen (van de bom) en wat duidelijk is geworden, is dat hij een groot deel van zijn acties en verplaatsingen alleen uitvoerde in de vier dagen tussen zijn aankomst in het land en de vreselijke aanslag", klinkt het in een persbericht dat ook via Twitter werd verspreid.