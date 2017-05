"FBI waarschuwde drie maanden voor aanslag al dat Abedi terroristische plannen had"

Sven Van Malderen

De FBI heeft de Britse veiligheidsdienst MI5 drie maanden voor de aanslag in Manchester gewaarschuwd voor Salman Abedi. De speurders zouden te horen gekregen hebben dat de 22-jarige man deel uitmaakte van een IS-terreurcel en dat hij zou toeslaan op Brits grondgebied. Dat heeft een veiligheidsbron verteld aan Britse media. In totaal werd de MI5 zelfs drie keer attent gemaakt op het verdachte gedrag van de dader. Er komt nu een intern onderzoek.

In 2016 stond zijn naam naar verluidt al op een Amerikaanse terreurlijst. De inlichtingendiensten hadden hem in het vizier na een onderzoek rond terroristische groeperingen in Libië.



"In het begin van dit jaar speelde de FBI cruciale informatie door aan de MI5. De speurders hadden via zijn telefoonverkeer opgevangen dat de terreurcel waartoe hij behoorde een politiek kopstuk in Groot-Brittannië viseerde. Ook de rest van zijn familie werd gelinkt aan terrorisme."



"Na die tip werden Abedi en zijn kompanen scherp in de gaten gehouden. Er werd toen gedacht dat hij een politicus zou vermoorden. Maar het onderzoek draaide uiteindelijk op niets uit en zo glipte hij door de mazen van het net."



Maar hoe erg het ook klinkt: die 'nonchalance' hoeft niet te verbazen, stellen veiligheidsexperts. "Er zijn tegenwoordig altijd wel zo'n vijfhonderd terreuronderzoeken lopende. En daarbij verdienen drieduizend mensen speciale aandacht."



In de nasleep van de aanslag werden al veertien verdachten gearresteerd. Twee daarvan zijn inmiddels weer vrijgelaten. Speurders hebben er goede hoop op dat het grootste deel van het netwerk nu achter de tralies zit.