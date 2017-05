Piloot-stagiair opgepakt in onderzoek naar dader Manchester

Bewerkt door: LB

29/05/17 - 15u49 Bron: The Telegraph

De verdachte woonde in een flat boven een kapsalon in het Zuid-Engelse Shoreham-by-Sea. © ap.

aanslag manchester Het onderzoek naar een mogelijk netwerk achter Salman Abedi, de 22-jarige man die vorige week bij een zelfmoordaanslag 22 mensen doodde en tientallen verwondde, heeft zich over heel Groot-Brittannië verspreid. Daarbij is vanmorgen een 23-jarige man van Libische afkomst gearresteerd in Shoreham-by-Sea, in het graafschap Sussex. Volgens buren had de verdachte net zijn opleiding tot piloot afgerond.

De man woonde boven een kapsolan. Violet Mainda, de in Kenia geboren eigenares van het kapsalon, verklaart in The Telegraph: "Hij was een jonge Libische kerel, altijd joviaal en beleefd. Hij zei me dat hij een opleiding voor piloot volgde op het vliegveld van Shoreham en dat hij die net had voltooid. Ik ben geschokt, ik kan maar niet geloven dat hij gearresteerd is".



"Hij had enkele vrienden en een vriendin en leek me altijd vriendelijk. Ik weet niet of hij werkte, ik denk dat hij studeerde om piloot te worden. Dat zei hij toch".



Agenten deden het voorbije weekend huiszoekingen in heel Manchester, er zitten inmiddels veertien verdachten vast.