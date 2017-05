Britse veiligheidsdienst MI5 start twee onderzoeken naar aanslag Manchester

Door: redactie

29/05/17 - 11u05 Bron: Belga

De veiligheidsdienst MI5 werd nochtans herhaaldelijk gewezen op het verontrustende gedrag van Salman Abedi, de man die de aanslag pleegde. © AFP / Facebook.

aanslag manchester MI5, de binnenlandse veiligheidsdienst in Groot-Brittannië, heeft twee onderzoeken opgestart naar eventuele fouten die zijn gemaakt en waardoor de aanslag in Manchester mogelijk niet is vermeden. Dit meldt de krant The Guardian.