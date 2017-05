Dader Manchester belde kwartier voor aanslag zijn moeder om vergiffenis te vragen

Bewerkt door: LB

26/05/17 - 08u37 Bron: The Independent, The Times

Salman Abedi, de 22-jarige Brit met Libische ouders die de aanslag in Manchester pleegde. © ap.

Een kwartier voordat hij zijn bom liet ontploffen waarmee hij zichzelf en 22 anderen doodde en tientallen concertgangers verwondde, belde de 22-jarige Salman Abedi zijn moeder in Libië. In dat gesprek vroeg hij zijn moeder hem te vergeven voor wat hij had gedaan en zou doen, zo stelt een Libische antiterreurfunctionaris. De vader en broer van de dader werden in Libië gearresteerd. Zijn broer bekende dat hij alle details kende van de aanslag die zijn broer een jaar lang had voorbereid.

Een woordvoerder van de Libische regering verklaarde aan The Times dat de broer van Abedi, Hashem, tegenover onderzoekers verklaarde dat Abedi zijn familie belde een kwartier voor de aanslag. Broer Hashem heeft banden met terreurorganisatie IS, die de aanslag later opeiste.



"Hij belde zijn moeder en broer vijftien minuten voor hij de aanslag pleegd", verklaarde de woordvoerder. Britse antiterreuragentschappen, zo is gebleken, hebben verschillende kansen gemist om de aanslag na het concert van Ariana Grande in de Manchester Arena te verhinderen.



Zo waarschuwden de ouders van Abedi de autoriteiten dat hun zoon 'gevaarlijk' was, overtuigden ze hem naar Libië te komen en confisceerden ze zijn paspoort. Maar de 22-jarige verklaarde aan zijn ouders dat hij zich klaarmaakte voor een pelgrimstocht naar Saoedi-Arabië. In plaats daarvan reisde hij vier dagen voor de aanslag via Turkije en Duitsland naar Engeland.



"De vader hield zijn paspoort achter, maar Salman zei dat hij de oemrah (kleine bedevaart in Mekka, onderdeel van de hadj, nvdr.) wilde doen en dat hij daarom Libië moest verlaten", zo verklaarde Jamal Zubia, een leidersfiguur van de Libische gemeenschap in Manchester in The Times. "Zijn moeder was daar blij om".