Politie arresteert tiende verdachte in Manchester

26/05/17 - 07u14 Bron: Belga

Bloemenhulde aan de slachtoffers van de bomaanslag op St. Ann's Square in Manchester. © getty.

aanslag manchester De Britse politie heeft vanochtend opnieuw een verdachte opgepakt die gelinkt zou zijn aan de zelfmoordaanslag van maandag in Manchester, waarbij 22 doden en meer dan honderd gewonden vielen. De Britse premier Theresa May zal tijdens de G7-top in Sicilië oproepen om de strijd tegen het online extremisme op te voeren, kondigde ze gisteren aan.

De man werd opgepakt in de wijk Moss Side. Hij is al de tiende verdachte die werd opgepakt. Twee van hen, een man en een vrouw, werden ondertussen weer vrijgelaten, terwijl acht mannen nog in de cel zitten. Zij zullen allemaal verhoord worden, aldus de Greater Manchester Police op Twitter. "Dit is een snel lopend onderzoek en we houden een open blik in dit stadium'', schrijft de politie op Twitter.



Netwerk

De politie gaat ervan uit dat er een netwerk van mensen achter de aanslag zat, die plaatsvond na een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS. De dader werd geïdentificeerd als de 22-jarige Salman Abedi.



De Britse premier Theresa May kondigde gisteren nog aan dat ze tijdens de G7-top in Sicilië de wereldleiders zal oproepen om de strijd tegen het online extremisme op te voeren. De strijd tegen IS "verplaatst zich van het slagveld naar het internet" verklaarde ze. De premier wil in Sicilië een discussie opstarten over "hoe samengewerkt kan worden om het plannen van terreuraanslagen via het internet te vermijden en een einde te maken aan de verspreiding van haatdragende extremistische ideologieën via de sociale media".