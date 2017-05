Nieuwe aanhouding en ontruiming bij nachtelijke politieacties in Manchester

Bewerkt door: Redactie

Een straat is afgezet in Wigan waar de politie een huiszoeking uitvoert. © afp.

De Britse politie heeft deze ochtend nog een man aangehouden naar aanleiding van de bomaanslag in Manchester maandag. In totaal zijn tien mensen sinds de explosie gearresteerd, van wie er twee al zijn vrijgelaten.

Het leger zet een robot in om mogelijke explosieven onschadelijk te maken.

De man werd opgepakt in Moss Side, ten zuiden van de binnenstad van Manchester. "Dit is een snel lopend onderzoek en we houden een open blik in dit stadium", schrijft de politie op Twitter. Nadat een man en vrouw werden vrijgelaten, zitten nu in totaal acht mensen vast op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag.



Terreurnetwerk

Door een bomexplosie aan het einde van een concert van het Amerikaanse popidool Ariana Grande in de Manchester Arena kwamen maandagavond ten minste 22 mensen om het leven. Ook de vermoedelijke dader kwam om. De politie denkt dat hij deel uitmaakte van een netwerk. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op.



Gisterenavond riep de politie een bommenontruimingsteam op bij een huiszoeking in een andere voorstad van Manchester, Wigan. Agenten hadden mogelijk verdachte voorwerpen gevonden. Omwonenden moesten daarom hun huizen verlaten tot het bommenteam klaar was.