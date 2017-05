'Love from Manchester': deze bom gaan Britten met plezier op IS in Syrië droppen

EB

25/05/17 - 23u13 Bron: The Daily Mail

Militairen van de Britse luchtmacht, de befaamde Royal Air Force (RAF), gaan met plezier deze bom met de boodschap 'Love from Manchester' tijdens een van hun komende missies tegen in Syrië op IS-doelwitten droppen. Het beeld werd aanvankelijk als een hoax bestempeld, maar de RAF bevestigt de echtheid van de foto aan de krant The Daily Mail.

Het opschrift op de bom is vermoedelijk het initiatief van een drone-eenheid op een geheimen locatie in het Midden-Oosten. Het is overduidelijk een niet mis te verstaan antwoord op de aanslag in Manchester. Daar vielen maandagavond 22 doden een tientallen gewonden na een optreden van Ariana Grande.



De foto verscheen op Twitter met de caption: "RAF Armourer on a Reaper UAV squadron wrote this on a Hellfire (sic) missile before taking off on a Syria mission". Een woordvoerder van de RAF bevestigt tegenover MailOnline dat de foto echt is. "En volkomen begrijpelijk, gezien de omstandigheden", luidens een bron binnen de Britse luchtmacht.